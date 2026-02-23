Βελούχι: Στον ιατροδικαστή η σορός του 74χρονου ορειβάτη – Τα σενάρια που εξετάζονται

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας καθώς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα.

Μετά από τρεις μέρες ερευνών, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε απότομη χαράδρα του βουνού και ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες, πυροσβέστες, εθελοντές και άνθρωποι που τον γνώριζαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/2) μετά από πολύωρη επιχείρηση. Στην συνέχεια, παραδόθηκε από τους πυροσβέστες σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για την μεταφορά σε νοσοκομείο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο σώμα του 74χρονου εντοπίζονται κάποιες εξωτερικές εκδορές και κακώσεις, ωστόσο ο ιατροδικαστής θα διαπιστώσει αν ο θάνατος προήλθε από πτώση ή συνδυαστικά από κάποιο παθολογική αίτιο.

Βελούχι: Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 76χρονος αν και έμπειρος σε ορεινά μονοπάτια και στη φύση, λίγο μετά το μέσον της διαδρομής προς την Ψηλή Κορυφή ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά και δε θα συνέχιζε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δώσανε ραντεβού σε εκείνο στο σημείο ώστε να επανενωθούν στην κάθοδο προς το Χιονοδρομικό. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν από την κορυφή, ο 76χρονος δεν ήταν εκεί και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.

Από εκείνη τη στιγμή, τρεις Ορειβατικές Ομάδες από 1η, 7η και 8η ΕΜΑΚ άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή μαζί με drones από την Πυροσβεστική και εθελοντών, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν πολύπειροι εθελοντές Διασωστικών Ομάδων από Ευρυτανία, Αττική και Αχαΐα, καθώς και του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από το πρωί της Κυριακής στη μάχη ρίχθηκαν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ωστόσο μόλις το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο καιρός «άνοιξε» και με το φως του ήλιου μπόρεσαν να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και την Κυριακή οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά, καθώς η πυκνή ομίχλη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν ασφαλή συνέχιση των ερευνών, αναγκάζοντας τα συνεργεία να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο.