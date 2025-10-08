Η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη διεκόπη, μόλις μία ώρα μετά την έναρξή της, το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός είχε φτάσει νωρίτερα στα Δικαστήρια της Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, για να καταθέσει σχετικά με τις σοβαρές υλικές ζημιές που προκάλεσε το όχημά του σε πολλαπλά ΙΧ και σε μια μάντρα.

Τι ζήτησαν οι δικηγόροι του ηθοποιού

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Newsroom» του ERT News, η διακοπή της δίκης οφείλεται σε αίτημα των δικηγόρων του ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να βρεθεί και να καταθέσει ο αστυνομικός που έλαβε το τηλεφώνημα για το συμβάν από τη συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, η οποία ήταν τελικά εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για το ατύχημα και όχι ο ίδιος ο ηθοποιός.

Nα θυμίσουμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι γείτονες, αντικρίζοντας τις ζημιές, κάλεσαν την Αστυνομία. Ωστόσο, το αυτοκίνητο του ηθοποιού (το οποίο ήταν μισθωμένο από εταιρεία leasing) δεν διέθετε πινακίδα στο πίσω μέρος του για άγνωστο λόγο. Τελικά, η αναγνώριση του οχήματος από τους γείτονες οδήγησε τις Αρχές στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Παρά το συμβάν, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί την επόμενη ημέρα στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» ως καλεσμένος.

