Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (11/1)

Πού μπορείτε να καταθέσετε τα τυχερά δελτία

ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (11/1)
DEBATER NEWSROOM

Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 3013), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 28, 35, 7, 22, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 18.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στον Δήμο Σερβιών λόγω της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στον Δήμο Σερβιών λόγω της κακοκαιρίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων Κοζάνης Χρήστου Ελευθερίου, τροποποιείται το πρωινό πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων για αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων Κοζάνης θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., […]

