ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (11/1)

Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 3013), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 28, 35, 7, 22, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 18.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.