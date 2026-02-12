Τσικνοπέμπτη: Από νωρίς οι ψησταριές στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης (Βίντεο)

Από νωρίς έχει γεμίσει τσίκνα η Θεσσαλονίκη καθώς οι πρώτες ψησταριές έκαναν την εμφάνιση τους από νωρίς το πρωί της Τσικνοπέμπτης (12/2).

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από το πρωί σε γειτονιές, ταβέρνες και αγορές, ενώ όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα καταστήματα εστίασης έχουν 100% πληρότητα αρκετές ημέρες πριν.

Ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, Δημήτρης Εικοσιδυός περιέγραψε, μιλώντας στο ΕΡΤNews την ιεροτελεστία και τα μυστικά του ψησίματος και τόνισε πως όλη η πόλη σήμερα θα γίνει μία «ψησταριά».