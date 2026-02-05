Καιρός: «Έρχονται ήπιες βροχοπτώσεις στην Αττική τις επόμενες μέρες» – Ποιες περιοχές θέλουν προσοχή, η ανάρτηση Τσατραφύλλια

O καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί με ήπιους τόνους αλλά διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, χωρίς ακραία φαινόμενα στην Αττική.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε αναρτήσεις του, κατά τόπου αξιόλογες θα είναι οι βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ δεν θα λείψουν επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Επίσης τόνισε ότι απαιτείται προσοχή σε περιοχές όπως η δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο διότι τα εδάφη είναι ήδη υπερκορεσμένα.

Οι δύο αναρτήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Για το επόμενο τρίωρο στην Αττική με το ζόρι μαζεύονται 15-20 χιλιοστά βροχής. Μην δημιουργούνται εντυπώσεις ότι περιμένουμε καμιά κακοκαιρία. Σταδιακά θα ανοίξει ο καιρός».

«”Βack-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα…”

Καλημέρα!

Με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες.

Κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Οι βροχές δεν θα είναι πάντα “αθώες” για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα σας ενημερώνω».

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Αναλυτικά, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει:

«Πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Στα νησιά του Ιονίου Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και στη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Β. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ.

Γ. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι τη νύχτα.

Δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (6/2).

Ε. Στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (6/2).

Πολύ ισχυροί νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».