Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στο Αιγαίο – Πότε τα φαινόμενα θα χτυπήσουν την Αττική

Προειδοποιητικό μήνυμα για την κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα τις επόμενες ώρες έστειλε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας καθώς αλλάζει ξανά η εικόνα του καιρού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, επτά περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που φέρνει έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Μάλιστα, το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα περάσει και από την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2).

Ο κ. Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον καιρό σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, λέγοντας πως οι βροχές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, δεν θα είναι αθώες μιας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Πέρα από βροχές και υγρασία, αναμένονται νοτιάδες, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Βack-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα “βαριά” κρύα. Καλημέρα!

Με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές -για την εποχή- θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες. Κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι βροχές δεν θα είναι πάντα “αθώες” για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών. Για οποιαδήποτε μεταβολή θα σας ενημερώνω»

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για σήμερα Πέμπτη 5/2:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Επίσης, πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για την Αττική

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν στο Αιγαίο από το μεσημέρι και θα κοπάσουν εντελώς από το βράδυ της Πέμπτης (5/2).

«Ένα nowcasting για την Αττική. Το σύστημα καταιγίδων που εντοπίζεται δυτικά της Αττικής παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης οργανωμένης νεφικής μάζας. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες κορυφής των νεφών κυμαίνονται κοντά στους -52°C έως -53°C, τιμές που υποδηλώνουν έντονη ανοδική κίνηση και πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η κίνηση του συστήματος εκτιμάται προς ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις με ταχύτητα περίπου 60 km/h, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Αττικής μέσα στις επόμενες 2 -3 ώρες. Παράλληλα, ο μέγιστος ρυθμός υετού που υπολογίζεται στα 7 mm ανά ώρα. Λόγω της σχετικά γρήγορης μετακίνησης του πυρήνα, η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή εκτιμάται ότι δεν θα είναι παρατεταμένη, αλλά ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυριότερων πυρήνων καταιγίδων».

112 στη Τριφυλία Μεσσηνίας

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί ο δήμος Τριφυλίας στη Μεσσηνία μετά την αποστολή μηνύματος 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε διάφορες περιοχές της Τριφυλίας.

Από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.