Τρόμος για ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας – Άγνωστος τους κυνηγούσε με γάντζους για να τους ληστέψει

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι το βράδυ της Τετάρτης 28/1, όταν δέχθηκε επίθεση την ώρα που έκανε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ στο κέντρο της Αθήνας.

Στις 21:00 συνελήφθη ένας άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής, 29 ετών, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού.

Λίγο νωρίτερα, είχε επιτεθεί σε ζευγάρι στην οδό Σταδίου, τη στιγμή που πραγματοποιούσαν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Ο δράστης χτύπησε τον 43χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε στην κατοχή του σχοινί με γάντζους, με το οποίο προκάλεσε φθορές στο ΑΤΜ, στην προσπάθειά του να αποσπάσει χρήματα.

Στη συνέχεια, καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο κατάφερε να βρει καταφύγιο σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου και κάλεσε την αστυνομία.

Ο 29χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και παραπέμπεται για τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης περιουσίας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.