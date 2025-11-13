Τρόμος για 16χρονη μαθήτρια στον Χολαργό -Την ακολουθούσαν νεαροί μετά το σχολείο

Μία 16χρονη μαθήτρια ένιωσε τον απόλυτο τρόμο, καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) επέστρεφε πεζή από το σχολείο της στον Χολαργό, όταν αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, στην οδό 17ης Νοεμβρίου. Η 16χρονη αντέδρασε ψύχραιμα, παριστάνοντας ότι δεν τους είχε δει, ενώ επιτάχυνε διακριτικά τον βηματισμό της και ακολούθησε διαδρομή στην οποία υπήρχε κίνηση. Στη συνέχεια εισήλθε σε κάβα προσποιούμενη ότι έκανε κάποια αγορά.

Ωστόσο η 16χρονη κρύφτηκε στο μαγαζί και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο. Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το ΕΡΤnews, οι δράστες φαίνονται να περιμένουν την ανήλικη να βγει από την επιχείρηση ώστε να της επιτεθούν.

Ο μαυροφορεμένος άνδρας κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην κριθεί ύποπτος, αλλά επιστρέφει στο σημείο για να έχει απόλυτη οπτική επαφή. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η μητέρα της 16χρονης αναφέρει ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της, η οποία την κάλεσε στο κινητό τρομοκρατημένη.

«Μία γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω από το τζάμι. Τής εξήγησε τι συνέβη και τής είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Η 16χρονη στην κατάθεση της περιέγραψε τρεις μαυροφορεμένους άνδρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Μάλιστα αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πριν λίγες ημέρες σημειώθηκε παρόμοια υπόθεση σε μπαρ στον Χολαργό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν ότι μια παρέα νεαρών αλλοδαπών τις παρακολουθούσαν.

Σε μόλις πέντε μέρες από το πρώτο περιστατικό, οι αρχές μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης (12/11) εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας που σκορπούσε φόβο σε νεαρά κορίτσια στον Χολαργό.