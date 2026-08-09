Τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: Στο 401 οι δύο αστυνομικοί – Πώς έγινε το τροχαίο

Τραυματισμένοι στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετά το τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου αργά το βράδυ του Σαββάτου, 9 Αυγούστου.

Οι δύο αστυνομικοί έχουν υποστεί τραύματα και κακώσεις από τη σφοδρή σύγκρουση και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη ορισμένες ημέρες νοσηλείας και αποκατάστασης. Η κατάσταση της υγείας τους, πάντως, δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή κανενός από τους δύο δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, όταν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση προκειμένου να κινηθεί προς την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε εγκάρσια στο οδόστρωμα, την ώρα που οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ πλησίαζαν με τη μοτοσικλέτα τους κινούμενοι προς Σούνιο.

Το σημείο όπου επιχειρήθηκε η αναστροφή βρίσκεται μόλις 20 έως 25 μέτρα από στροφή του δρόμου, γεγονός που φαίνεται ότι περιόρισε σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης των αστυνομικών. Οι δύο άνδρες δεν πρόλαβαν να αποφύγουν το αυτοκίνητο και ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση.

Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ

Μετά το τροχαίο, η Τροχαία τοποθέτησε ροκανίδια στο οδόστρωμα για την απορρόφηση των λαδιών που διέρρευσαν από τα οχήματα.

Η διαμόρφωση του δρόμου και η πολύ μικρή απόσταση από τη στροφή καθιστούν ιδιαίτερα περιορισμένο τον χρόνο αντίδρασης για έναν οδηγό που κινείται κανονικά στο ρεύμα προς Σούνιο.

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, γερμανικής καταγωγής, υποβλήθηκε μετά το τροχαίο σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησε την αναστροφή, καθώς και τα αίτια της σύγκρουσης, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.