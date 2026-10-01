Τροχαίο στην Αχαρνών: Μεθυσμένος δικυκλιστής παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ποδήλατο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 11:30 το βράδυ στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο 41χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας κινούνταν επί της Αχαρνών, με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τα Πατήσια, όταν συγκρούστηκε με το ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε ο ανήλικος και διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα.

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Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου. Ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Κατά τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, το αλκοτέστ έδειξε συγκέντρωση 0,55 mg/L όταν το όριο είναι 0,25mg/L.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σε βάρος του 41χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο, πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος.