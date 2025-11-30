Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών – Χειρουργήθηκε και βρίσκεται στη ΜΕΘ η κοπέλα του 24χρονου

Σε τραγωδία μετατράπηκε η χαρά του 24χρονου που βρήκε τραγικό τέλος μετά από θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 24χρονος είχε έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της 21χροης συντρόφου του. Όμως, η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδια καθώς, 29χρονος οδηγός που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, προσέκρουσε σε δύο άλλα οχήματα και καρφώθηκε στο πίσω μέρος του τρίτου οχήματος το οποίο άνηκε στον 24χρονο με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον σκοτώσει.

Εκείνη την στιγμή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο 24χρονος έβγαζε τα πράγματα του από το αυτοκίνητο. Η 21χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του 24χρονου χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου που είχαν τραυματιστεί ελαφρά έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος (επίσης ελαφρά τραυματισμένος) αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η σύντροφος νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, η οποία δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, καθώς και ανοιχτό κάταγμα κνήμης για το οποίο χειρουργήθηκε. «Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

Το πρώτο αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο οδηγό, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες αρνητικό. Ωστόσο τώρα, αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αναλυτικά την αλήθεια για το αλκοόλ αλλά και για το αν είχε κάνει χρήση άλλων ουσιών. Το ερώτημα που πλανάται είναι πώς και γιατί ο 29χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο πριν πέσει πάνω στους ανθρώπους στο πεζοδρόμιο.

Επίσης, οι αξιωματικοί της Τροχαίας περιμένουν να ακούσουν τη δική του εκδοχή, για το τι συνέβη τη μοιραία στιγμή. Ο 29χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εμπλακεί ξανά σε τροχαίο με τραυματίες στο παρελθόν, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.

Ο θείος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του, είπε μιλώντας για το τροχαίο. «Είχαν σταθμέυσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ – καρέ η στιγμή που ένα μπλε όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούει σε ένα σταθμευμένο ασημί αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα ο 24χρονος έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.