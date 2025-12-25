Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 22χρονος μοτοσικλετιστής

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/12) στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένας 22χροονος οδηγός μοτοσικλέτας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο αδελφός του 22χρονου, ένα ΙΧ ερχόταν από πίσω του και τον χτύπησε με δύναμη με αποτέλεσμα η μηχανή να εκσφενδονιστεί σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα πριν εκτιναχθεί στο οδόστρωμα.

Άφαντος παραμένει ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, με τις αρχές να προσπαθούν να τον εντοπίσουν μέσα από κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον δράστη να μεταβεί στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.