Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 22χρονος μοτοσικλετιστής
Αναζητείται ο οδηγός που τον χτύπησε
Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/12) στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι.
Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένας 22χροονος οδηγός μοτοσικλέτας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα είπε ο αδελφός του 22χρονου, ένα ΙΧ ερχόταν από πίσω του και τον χτύπησε με δύναμη με αποτέλεσμα η μηχανή να εκσφενδονιστεί σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα πριν εκτιναχθεί στο οδόστρωμα.
Άφαντος παραμένει ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, με τις αρχές να προσπαθούν να τον εντοπίσουν μέσα από κάμερες ασφαλείας.
Η οικογένεια απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον δράστη να μεταβεί στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.
