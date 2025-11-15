Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς δύο ηλικιωμένους σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στη λεωφόρο Λαυρίου στην περιοχή της Παιανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι άνω των 70 ετών.

Οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Σισμανόγλειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο έφτασε η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων καθώς και ασθενοφόρο.