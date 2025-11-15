Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς δύο ηλικιωμένους σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στη λεωφόρο Λαυρίου στην περιοχή της Παιανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι άνω των 70 ετών.

Οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Σισμανόγλειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο έφτασε η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων καθώς και ασθενοφόρο.

