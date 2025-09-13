Τροχαία: Οι μισοί οδηγοί δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, μεγάλο ποσοστό δεν φοράει κράνος

Στην Ελλάδα, η χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας παραμένει ελλιπής, παρά τις συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης και τα αυστηρά πρόστιμα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», μόλις το 75% των οδηγών μοτοσικλετών φορούν κράνος, ενώ οι συνεπιβάτες εμφανίζουν ακόμη χαμηλότερα ποσοστά, με λιγότερους από τους μισούς να συμμορφώνονται με τον νόμο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα αυτοκίνητα. Μόνο το 54% των οδηγών δηλώνουν ότι φορούν ζώνη, ενώ στα πίσω καθίσματα η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: μόλις δύο στους δέκα επιβάτες χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας. Μάλιστα, αρκετοί παραδέχονται ότι προτιμούν να χρησιμοποιούν ειδικά… κλιπ ώστε να απενεργοποιούν τον ήχο του συναγερμού, αποφεύγοντας έτσι και τη ζώνη και τον ενοχλητικό θόρυβο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση κράνους και ζώνης μειώνει κατά 40% έως 50% τον κίνδυνο θανατηφόρου τροχαίου. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας εξακολουθεί να κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, με διπλάσιο ποσοστό θανάτων μοτοσικλετιστών σε σχέση με τον μέσο όρο.