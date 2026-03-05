Τρίκαλα: Συνελήφθη 40χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Ένας 40χρονος συνελήφθη χθες, Τετάρτη (04/03) στα Τρίκαλα, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη απόφαση σχετίζεται με κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, για τις οποίες του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών.

Η δεύτερη απόφαση αφορά το αδίκημα της απειλής, με επιβληθείσα ποινή φυλάκισης δέκα μηνών.

Η τρίτη απόφαση αφορά παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Στις αρμόδιες αρχές οδηγήθηκε ο συλληφθείς για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.