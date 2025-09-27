Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες

Προ μεγάλης εκπλήξεως βρέθηκαν οι κάτοικοι των Τρικάλων που το βράδυ της Παρασκευής (26/9) είδαν μία αρκούδα να κάνει βόλτες στην πόλη.

Σε φωτογραφίες που φέρνει στο φως της δημοσιότητα το trikalaidees.gr, φαίνεται αρκούδα μικρής ηλικίας να κάνει την εμφάνιση της στους δρόμους των Τρικάλων και να προκαλεί αναστάτωση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ξημερώματα, η αρκούδα εντοπίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για νεαρό ζώο περίπου δύο ετών, που πιθανότατα απομακρύνθηκε από το φυσικό του περιβάλλον αναζητώντας τροφή ή παρασυρμένο από την περιέργεια. Το περιστατικό έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές: Πυροσβεστική και Αστυνομία βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται και η συνδρομή της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» ή άλλων αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής, η αρκούδα παραμένει άφαντη.