Τέμπη: Σε ποιες περιοχές της χώρας αλλά και του εξωτερικού θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια το Σάββατο 28/2

Η χώρα αναμένεται να παραλύσει το Σάββατο 28/2 με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το 2023.

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί πολλά συλλαλητήρια σε περιοχές της χώρας και όχι μόνο καθώς υπάρχουν καλέσματα για συγκεντρώσεις και σε κάποιες πόλεις του εξωτερικού.

Τον μεγαλύτερο όγκο πολιτών που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο αναμένεται να δεχθεί το Σύνταγμα καθώς υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 28/2.

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με όλες τις πόλεις που έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις

Τέμπη: Σε ποιες πόλεις έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις

Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηράκλειο: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Βόλος: Παραλία (12:00)

Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)

Χανιά: Πλ. Αγοράς (11:00)

Αγ. Νικόλαος: Πλατεία (12:00)

Αγρίνιο: Πλ. Αγρινίου (12:00)

Αίγιο: Αγ. Λαύρας (11:00)

Αλεξάνδρεια: Πν. Κέντρο (12:00)

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο (12:00)

Αλιβέρι: Πεζόδρομος (11:00)

Αλμυρός: Κεντρική πλατεία (12:00)

Αμαλιάδα: Πλ. Αγίου Αθανασίου (11:00)

Αμύνταιο: Πλ. Αγ. Κων/νου (12:00)

Αμφιλοχία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Άμφισσα: Πλ. Ησαΐα (12:00)

Άνδρος: Γαύριο (12:30)

Άργος: Πλ. Αγ. Πέτρου (12:00)

Αργοστόλι: Πλ. Βαλλιάνου (12:00)

Αριδαία: Πλ. Σέστσκου (11:00)

Άρτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Βάρδα: Δημαρχείο (11:00)

Βέροια: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Γιαννιτσά: Πλ. ΕΠΟΝ (1/03, 11:00)

Γρεβενά: Πλ. Αιμιλιάνου (13:30)

Δράμα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Έδεσσα: Πάρκο Καταρρακτών (12:00)

Ελασσόνα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ζάκυνθος: Περιφέρεια (12:00)

Ηγουμενίτσα: Δημαρχείο (12:00)

Θάσος: Πλ. Ηρώων (12:00)

Θήβα: Κεντρική πλατεία (11:00)

Ιεράπετρα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ιερισσός: Ιερισσός (12:00)

Ικαρία: Πλ. Ευδήλου (12:00)

Ιστιαία: Πλατεία (11:00)

Καβάλα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καλαμάτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Καλαμπάκα: Σταθμός (20:00)

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο (10:30)

Καρδίτσα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Καρλόβασι: Πλ. Καρλοβάσου (12:00)

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία (11:00)

Καστοριά: Αντιπεριφέρεια (12:00)

Κατερίνη: Πλ. Ελευθερίας (12:00) & Κεντρ. Πλ. (19:00)

Κέρκυρα: Πόρτα Ριάλα (12:00)

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι (12:00)

Κιλκίς: Πλ. Ειρήνης (12:00)

Κοζάνη: Πλ. Νίκης (12:00)

Κομοτηνή: Κεντρική πλατεία (11:30)

Κόρινθος: Περιβολάκια (12:00)

Κως: Πλ. Ελευθερίας (10:30)

Λαμία: Πλ. Πάρκου (12:00)

Λέρος: Πλ. Πλατάνου (12:00)

Λευκάδα: Πλ. Αγ. Μηνά (12:00)

Λήμνος: Λιμάνι Μύρινας (12:00)

Λιβαδειά: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Μαντούδι: Πλατεία (11:00)

Μεσολόγγι: Πρωτοδικείο (12:00)

Μονεμβασιά: Πλατεία (12:00)

Μυτιλήνη: Πλ. Σαπφούς (12:00)

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά (12:00)

Νάουσα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Ναύπακτος: Πλ. Φαρμάκη (12:00)

Ναύπλιο: Δημαρχείο (18:30)

Νικήτη: Δημαρχείο (17:00)

Ξάνθη: Κεντρική πλατεία (12:00)

Ορεστιάδα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Πολύγυρος: Πλ. Δημαρχείου (12:00)

Πρέβεζα: Δικαστήρια (11:00)

Πτολεμαΐδα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Πύλος: Πλατεία Τριών Ναυάρχων (12:00)

Πύργος: Κεντρ. Πλ. (11:00)

Ρέθυμνο: Αγν. Στρατιώτη (12:00)

Ρόδος: Δημαρχείο (12:00)

Σάμος: Πλ. Πυθαγόρα (12:00)

Σαντορίνη: Πλ. Φηρών (12:00)

Σέρρες: Πλ. Ελευθερίας (12:00)

Σητεία: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σκόπελος: Παραλία (12:00)

Σκύδρα: Πλ. Δημοκρατίας (11:00)

Σπάρτη: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Σύρος: Πλ. Μιαούλη (11:30)

Τρίκαλα: Κεντρ. Πλ. (12:00)

Τρίπολη: Πλ. Πετρινού (12:00)

Τύρναβος: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φάρσαλα: Κεντρική πλατεία (12:00)

Φλώρινα: Πλ. Μόδη (12:00)

Φούρνοι: Πλατεία (12:00)

Χαλκίδα: Δικαστήρια (12:00)

Χίος: Πλ. Βουνακίου (12:00)

Ωρωπός: Λιμάνι (17:00)

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)