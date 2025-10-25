Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρός 64χρονος κυνηγός που έπεσε σε απόκρημνη πλαγιά

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο Πήλιο κατά τη διάρκεια κυνηγιού με φίλους του, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos, το θύμα, ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα μοιραίο για τη ζωή του.

Πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, αναφέρουν ότι πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού και αναστάτωσης με τους φίλους του να εκλιπαρούν για βοήθεια.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.