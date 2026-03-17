Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος αναρριχητής μετά από τσίμπημα μέλισσας

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Καραθώνας, στο Ναύπλιο, όταν ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τσίμπημα μέλισσας κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, η οποία εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν μαζί του και τη γρήγορη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο 46χρονος Δαμιανός Νάκος ήταν πατέρας μιας κόρης, παραγωγός και συνοδός βουνού, ενώ είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε πρωτοβουλίες που συνέδεαν το φυσικό περιβάλλον με τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ήταν η ίδρυση της Φυσιολατρικής Ορειβατικής Ομάδας Αργολίδας, μέσα από την οποία επιδίωξε να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές της Ερμιονίδας και να ενισχύσει δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, πολιτισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στην Ομάδα Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ είχε διατελέσει και πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας για δύο χρόνια.

Η παρουσία του συνδέθηκε με σειρά παρεμβάσεων και δράσεων στην περιοχή, από τη δημιουργία και ανάδειξη μονοπατιών μέχρι την αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονύσια Ερμιόνης», τη συμμετοχή σε εθελοντικές εκστρατείες όπως το «Let’s do it» και τη συμβολή στην ανανέωση αναρριχητικών πεδίων. Για όσους τον γνώριζαν, ο θάνατός του δεν αφήνει πίσω μόνο ένα βαρύ κενό στην οικογένειά του, αλλά και στην τοπική κοινωνία που τον είχε ταυτίσει με τη δράση, την εξωστρέφεια και την αγάπη για τον τόπο.