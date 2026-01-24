Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί δυο άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα (Φωτογραφίες)

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 24/1 στην Πάτρα όταν δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 τα δυο άτομα (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) σκοτώθηκαν μετά από εκτροπή του οχήματος που επεβαίναν στην περιοχή της Παραλίας χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια.

Μάλιστα, το όχημα καρφώθηκε με σφοδρότητα σε κολώνα. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

