Τραγωδία στην Ηλεία – Βρέθηκε νεκρός ο 62χρονος που αγνοούταν

Ανείπωτη τραγωδία στην Ηλεία καθώς εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 14/12 ο 62χρονος που αγνοούταν από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» η «περιπέτεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου, 62 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Η σορός του ενήλικα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε σήμερα 14/12/25 σε δασική περιοχή στην περιοχή των Κρεστένων Ηλείας από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 6/12/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Κρεστένων Ηλείας, ο Γιαννόπουλος Βασίλειος, 62 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 9/12/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να υπήρχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επιπλέον έχουν ενεργοποιηθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων ”ΕΜΟΔΕ” καθώς επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα της περιοχής και οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν. Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

