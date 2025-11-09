Τραγωδία στη Βόνιτσα: Πέθανε ο υπάλληλος καθαριότητας – Πατέρας τριών παιδιών

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 47χρονου υπαλλήλου καθαριότητας του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό ατύχημα στην εργασία του.

Ο 47χρονος τραυματίστηκε όταν έπεσε από το σκαλί του απορριμματοφόρου, χτυπώντας στο κεφάλι του. Αρχικά μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στη ΜΕΘ των Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς υπέκυψε την Κυριακή 09.11.2025.

Ο εκλιπών ήταν βιοπαλαιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και πατέρας τριών παιδιών. Η απώλειά του βύθισε σε πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα της Βόνιτσας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Αναφέρει:

Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μητσούρας που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή…







