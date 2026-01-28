Τραγωδία στη “Βιολάντα”: “Τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο στο εργοστάσιο, είχαν γίνει καταγγελίες”

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες περί μυρωδιάς αερίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες.

“Στη συγκεκριμένη επιχείρηση δυστυχώς δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο. Οταν πήγαμε είχαν απειλήσει τους εργαζόμενους ότι όσοι ψηφίσουν να μην ξανά πάνε στη δουλειά και έτσι δεν έγινε ποτέ εργατικό σωματείο εκεί. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει σύσταση για τη θερμοκρασία με την οποία εργάζονταν οι υπάλληλοι. Για την θερμική καταπόνηση κοντά στους φούρνους, για τους εξόδους διαφυγής και για τους ανιχνευτές διαρροής αερίου. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση” δήλωσε στο DEBATER ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, “τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο είναι αλήθεια, είχε καταγγελθεί και τώρα και επώνυμα. Όλο αυτό φαίνεται ότι συνέβη από διαρροή. Πρώτα έγινε έκρηξη και μετά ξέσπασε φωτιά”.

“Για δολιοφθορά το ακούω, αλλά δεν μπορώ να πω αν ισχύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το δουν. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν της οικονομικής ενίσχυσης είναι δευτερεύον. Οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν θάψει τους δικούς τους. Προέχει η ψυχολογική τους υποστήριξη” πρόσθεσε ο κ. Αρμάγος.

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία εργάζεται και εκείνη στο εργοστάσιο, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως “τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα”.

Και η αδελφή της 45χρονης ανέφερε επίσης πως “ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε” και «το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το μπαμ”. “Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε”, κατήγγειλε.

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της νυχτερινής βάρδιας, η οποία απουσίαζε με άδεια το μοιραίο βράδυ, μίλησε στο MEGA και υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν υπήρχε καμία ένδειξη κινδύνου.

Όπως ανέφερε, δεν γινόταν αντιληπτή οσμή, οι συνθήκες εργασίας ήταν κανονικές και τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο. “Δεν μύριζε κάτι. Οι ασφάλειες, όλα, οι πυρασφάλειες όμως ήταν… Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλεια δεν γίνεται. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια, για αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα. Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο. Από όλες τις πλευρές, από παντού, παντού, από τα μηχανήματα, τις ανιχνεύσεις;”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πάντα υπήρχαν έλεγχοι και πρόσφατοι, πάντα, πάντα, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος να πάει να κάνει κάποια καταγγελία ανώνυμη ή επώνυμη και να δουλεύει στην Βιολάντα”, ανέφερε.

Ο πραγματογνώμονας Γιώργος Περιβολιώτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η αρχική έναρξη της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια είπε πως σε χώρους που υπάρχει παρουσία αερίου, οφείλουν οι εταιρείες να έχουν ηλεκτρικές συσκευές αντιεκρηκτικού τύπου, ενώ όπως δήλωσε ο ίδιος “όσα συστήματα ασφαλείας και να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις, πρέπει να ελέγχονται“.

Απαντώντας για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για διαρροή προπανίου είπε πως “έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν και τα γκαζάκια που χρησιμοποιούμε στο σπίτι”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημείο της διαρροής προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η διαρροή προπανίου που εντόπισαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής δεν προερχόταν από το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά από το υπέδαφος.

Όπως κατέδειξε η έρευνα, το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30 έως 40 μέτρων από το υπόγειο, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί στον χώρο πριν την έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από το υπόγειο, όπου υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ικανός να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.