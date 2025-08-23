Τραγωδία στη Θάσο: 71χρονος λουόμενος βρέθηκε νεκρός στη Σκάλα Παναγιάς
Παρά τις προσπάθειες λουόμενων και διασωστών του ΕΚΑΒ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς Θάσου, 71χρονος λουόμενος γερμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης
