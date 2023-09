Όπως μεταφέρει το υπουργείο Υγείας της Λιβύης τέσσερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας είναι νεκροί μετά από τροχαίο που ενεπλάκη το όχημα που τους μετέφερε.

Από το «φρικτό» δυστύχημα τραυματίσθηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της χώρας Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η είδηση του τραυματισμού των Ελλήνων, ενώ όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ο τραυματισμός τους ήταν ελαφρύς.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld