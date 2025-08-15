Τραγικό τροχαίο στη Ναυπακτία: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με αγροτικό

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη 14/8 το απόγευμα στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας, όπου ένας 27χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος 27χρονος βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο το γιορτινό κλίμα μετατράπηκε σε πένθιμο.

Για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.