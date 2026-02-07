Το υπουργείο Παιδείας ζητάει εξηγήσεις εντός 48 ωρών από το ΑΠΘ για τα σοβαρά επεισόδια

Εξηγήσεις για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ ζητάει το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές Αρχές του πανεπιστημίου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», καταλήγει ακόμη το υπουργείο.

“Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι” λέει η Πρυτανεία

Ανακοίνωση για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και να προκληθούν φθορές σε ΙΧ, εξέδωσαν οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία προχώρησε σε 309 προσαγωγές.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδειας για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης: “Αγανάκτηση και αποτροπιασμός”

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2:00, ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός φέρεται να έχει τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε και νεαρή γυναίκα για διακομιδή σε νοσοκομείο. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, με το οδόστρωμα να παρουσιάζει εικόνα καταστροφής.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 300, ενώ εκτιμάται πως οι ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών ξεκίνησαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ για λόγους ασφαλείας διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι.