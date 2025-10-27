Το «βρώμικο» έξω από την Opap Arena έγινε viral στη Σκωτία: 6 γκολ και 6 ευρώ

Διάσημο, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε ο δημιουργός του, έγινε ένα «βρώμικο» σάντουιτς έξω από την Opap Arena, όταν οπαδοί της Αμπερντίν που ταξίδεψαν στην Αθήνα για το ματς του Conference League με την Ένωση αποφάσισαν να το δοκιμάσουν.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που δημοσίευσε το FootyScran, το ψωμάκι περιείχε ελάχιστη μουστάρδα, δύο μικρά κομματάκια κοτόπουλου και μια φέτα τυρί — και κόστιζε 6 ευρώ!

Chicken panini in the AEK Athens away end for Aberdeen fans Thursday (@AEK_FC_OFFICIAL)



💶 €7 (£6) pic.twitter.com/jS9RWfFKsL— Footy Scran (@FootyScran) October 25, 2025

Τα σχόλια στα social media δεν άργησαν: «Δεν θα το έδινα ούτε στον σκύλο μου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Το χειρότερο που έχω δει». Κάποιοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για αστείο: «Τι τους έχουν κάνει οι οπαδοί;»

Η πιο δημοφιλής λέξη στα σχόλια ήταν η γνωστή «κλέφτες», με πολλούς να σχολιάζουν με καυστικό χιούμορ: «Εξάγουμε πολιτισμό!»