Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα: Τι αλλάζει

Σήμερα, 8 Απριλίου 2026, Μεγάλη Τετάρτη, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο για το Πάσχα.

Σήμερα (8/4), τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Οι ώρες λειτουργίες των καταστημάτων:

-Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

-Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00 (εμπορικά), 13:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ)

-Μεγάλο Σάββατο (11/4): 09:00 – 15:00 (εμπορικά) και 08:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ).

Τέλος, να τονίσουμε ότι και τα κρεοπωλεία θα λειτουργούν τις ίδιες ώρες για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό εαρινό ωράριο λειτουργίας τους.