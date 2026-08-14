Το εντυπωσιακό superyacht Sarah μήκους 62 μέτρων στο Πόρτο Χέλι (βίντεο)

Ένα από τα εντυπωσιακά superyachts που ταξιδεύουν στα ελληνικά νερά έκανε την εμφάνισή του στο Πόρτο Χέλι, στον Αργοσαρωνικό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Πρόκειται για το Sarah, ένα επιβλητικό μηχανοκίνητο yacht μήκους 62 μέτρων, το οποίο ναυπηγήθηκε από την ολλανδική Amels και σχεδιάστηκε από τον Donald Starkey.

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Η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται περίπου στα 60 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία εξειδικευμένων ιστοσελίδων yachting. Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 επισκέπτες και διαθέτει πολυμελές επαγγελματικό πλήρωμα.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου και πολυτελούς σκάφους στον Αργοσαρωνικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού για το διεθνές luxury yachting.

Το Πόρτο Χέλι, μαζί με τις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές και τα ελληνικά νησιά, αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού.

Τι δήλωσε στο DEBATER ο Γιώργος Βάλλης

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, δήλωσε στο DEBATER:

«Η παρουσία ενός superyacht 62 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πόρτο Χέλι αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που παρουσιάζει η Ελλάδα ως προορισμός για το διεθνές luxury yachting. Η παρουσία τόσο μεγάλης αξίας ιδιωτικών σκαφών στα ελληνικά νερά αναδεικνύει τη χώρα μας, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της ως κορυφαίο προορισμό για επισκέπτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.»

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Το Sarah αποτελεί, έτσι, ακόμη μία εντυπωσιακή εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού και της ολοένα αυξανόμενης παρουσίας πολυτελών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες.