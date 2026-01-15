Θρήνος στη Σητεία για τον θάνατο του 15χρονου Γιάννη: “Όσο ψηλά και αν πας… να μας χαμογελάς”

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Σητεία από τον θάνατο του 15χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ερημούπολη, επιστρέφοντας από βραδινή βόλτα με φίλους του.

Ο 15χρονος Γιάννης φέρεται να πήρε – εν αγνοία του πατέρα του – τα κλειδιά του αυτοκινήτου, όμως πίσω από το τιμόνι κάθισε ένας 16χρονος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς θεωρούσαν πως ήταν πιο έμπειρος. Κατά την επιστροφή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το όχημα εξετράπη της πορείας του στις στροφές της Ερημούπολης, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη 15χρονος.

Η απώλεια του Γιάννη έχει βυθίσει σε θλίψη όλη την περιοχή, ενώ συγκινητικές είναι οι αναρτήσεις που πλημμυρίζουν τα social media, με φίλους και γνωστούς να τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και πόνο που δεν χωρά σε λέξεις.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το μήνυμα που ανέβασαν στο Facebook οι φίλοι του από τη σελίδα Sitia Gate13 – Panathinaikos, γράφοντας:

«Όσο ψηλά και αν πας… να μας χαμογελάς, να μην σταματάς να τραγουδάς».

Μαζί, ανάρτησαν φωτογραφία στην οποία αναγράφεται: «Καλό ταξίδι μικρέ», στέλνοντας το δικό τους ύστατο αντίο στον 15χρονο, που έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό.