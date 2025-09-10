Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την τρελή πορεία ΙΧ στον Εύοσμο – Ο οδηγός βγήκε από το πορτ μπαγκάζ

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (9/9) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο ανετράπη μετά από σύγκρουση.

Κατά πληροφορίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Σωκράτοuς. Το όχημα κατεβαίνει την οδό Μαιάνδρου, κάνει ελιγμό προς τα δεξιά και τότε φαίνεται πως η ρόδα του χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός που κινούνταν στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά σοκαρισμένος κατάφερε να βγει από το όχημα από το πορτ μπαγκάζ καθώς δεν άνοιγαν οι πόρτες μετά το τροχαίο ατύχημα.