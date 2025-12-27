Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α./EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ