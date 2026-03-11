Θεσσαλονίκη-θάνατος καθηγήτριας: “Βίντεο από το bullying ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως” – Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση με τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας, Σοφία Χρηστίδου στην Θεσσαλονίκη από εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον εισαγγελέα να διατάσσει προκαταρκτική έρευνα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Σοφίας Χρηστίδου, Χαράλαμπος Αποστολίδης μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι κατά της ώρες της κακοποίησης της εκπαιδευτικούς από τους μαθητές της, ελήφθησαν βίντεο, λέγοντας ότι: «Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε», προσθέτοντας ότι η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.

«Σε αυτό το σχολείο δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται, θα τα ανακαλύψει και η προκαταρκτική του εισαγγελέα, αλλά έναν χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η εκπαιδευτικός με έγγραφό της», είπε ο κ. Αποστολίδης.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η άτυχη γυναίκα είχε κοινοποιήσει το εν λόγω έγγραφο στη διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο υπουργείο Παιδείας. «Καμία ΕΔΕ δεν έγινε», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Περιέγραφε ότι δεχόταν bullying από ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, γάλα με κακάο, βιβλία όταν γύρναγε, την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Όλα αυτά γίνονταν έναν μήνα πριν πάθει το εγκεφαλικό και στο έγγραφο αναφέρεται και σε γεγονότα προηγούμενης περιόδου».