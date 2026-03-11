Θεσσαλονίκη-θάνατος καθηγήτριας: “Βίντεο από το bullying ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως” – Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της
"Καμία ΕΔΕ δεν έγινε"
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση με τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας, Σοφία Χρηστίδου στην Θεσσαλονίκη από εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον εισαγγελέα να διατάσσει προκαταρκτική έρευνα.
Ο δικηγόρος της οικογένειας της Σοφίας Χρηστίδου, Χαράλαμπος Αποστολίδης μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι κατά της ώρες της κακοποίησης της εκπαιδευτικούς από τους μαθητές της, ελήφθησαν βίντεο, λέγοντας ότι: «Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε», προσθέτοντας ότι η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.
«Σε αυτό το σχολείο δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται, θα τα ανακαλύψει και η προκαταρκτική του εισαγγελέα, αλλά έναν χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η εκπαιδευτικός με έγγραφό της», είπε ο κ. Αποστολίδης.
Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η άτυχη γυναίκα είχε κοινοποιήσει το εν λόγω έγγραφο στη διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο υπουργείο Παιδείας. «Καμία ΕΔΕ δεν έγινε», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Περιέγραφε ότι δεχόταν bullying από ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, γάλα με κακάο, βιβλία όταν γύρναγε, την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Όλα αυτά γίνονταν έναν μήνα πριν πάθει το εγκεφαλικό και στο έγγραφο αναφέρεται και σε γεγονότα προηγούμενης περιόδου».
Η εκπαιδευτικός είχε πάει και στη διευθύντρια, «η οποία μάλιστα επενέβη για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ να δουν τι γίνεται, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να την βγάλουν τρελή για να την διώξουν».
Σχετικά με την αναφορά για παραπομπή της στην υγειονομική, ο κ. Αποστολίδης δήλωσε: «Έχουμε πληροφορίες και θα κατατεθούν στον εισαγγελέα ότι συγκεκριμένη προϊσταμένη συμβούλεψε – και είχε αυτόπτη και αυτήκοο μάρτυρα – τι να γράψουν οι γονείς ως απάντηση στις καταγγελίες ώστε να της δώσει βάση να την πάνε στην υγειονομική. Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους».
«Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα» λέει το υπουργείο Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθούν πρόωρα και βεβιασμένα συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση.
Μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία».ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Βράζουν» τα social media
Οι αποκαλύψεις για τα φαινόμενα ακραίας βίας που δεχόταν η 57χρονη, ήρθαν στην επιφάνεια μετά των θάνατο της, μέσα από καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αυτές, αναφέρονται στιγμές έντονου εκφοβισμού και δυσκολιών στην καθημερινότητα της, όσο η γυναίκα βρισκόταν εν ζωή.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άγνωστο όμως παραμένει, αν υπήρξε ενδιαφέρον από άτομα της εκπαιδευτική κοινότητας ή γονέων, προκειμένου να προστατεύσουν την άτυχη καθηγήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η 57χρονη αντιμετώπιζε σοβαρότατα θέματα υγείας, ενώ είχε υποστεί ξανά εγκεφαλικό. Για το λόγο αυτό και μόνο, παραπέμφθηκε σε δευτερογενή έλεγχο από επιτροπή.
«Στοχοποιούν τα παιδιά»
Οι καταγγελίες περί εκφοβισμού σε βάρος της Σοφίας Χρηστίδου, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν για την υπόθεση, αρχικά εκφράζουν τα «συλλυπητήρια τους για τον θάνατο της εκπαιδευτικού» και εν συνεχεία τονίζουν πως, «ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών».
«Την έσκασαν»
Με δήλωση του την ίδια στιγμή ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης γυναίκα, Μπάμπης Αποστολίδης, στρέφει τα «βέλη του» κατά αυτών όπως υποστηρίζει, που «αφού μερικοί δεν κατάφεραν με τα πειθαρχικά να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προϊσταμένων της είναι υπεύθυνη για το εγκεφαλικό, αλλά με την κοινή γνώση που έχουμε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα κάτι θα πάθει. Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν τρελή. Την παραπομπή της την βάσιζαν σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν φερόταν σωστά. Ωστόσο, παραπέμφθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική έρευνα».ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
