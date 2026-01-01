Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα που κρατούσαν παρά τη θέλησή τους 6 ανθρώπους

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά από τηλεφωνική καταγγελία για περιστατικό αρπαγής ατόμων.

Συγκεκριμένα, οι συντονισμένες και άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και προσωπικού του Κέντρου Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη, αρπαγή και εκβίαση.

Πρόκειται για αλλοδαπούς άντρες ηλικίας 23, 24 και 26 ετών σε βάρος των οποίων, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών σχημάτισαν σχετική δικογραφία.

Προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων και στο πλαίσιο διερεύνησής της, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, μεσημβρινές ώρες χθες (31-12-2025), σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν, εντός υπνοδωματίου, έξι αλλοδαποί που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, τρείς εκ των οποίων ανήλικοι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, τα άτομα αυτά είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο του Νομού Έβρου και αφού έφτασαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δύο εκ των δραστών τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στην προαναφερόμενη μονοκατοικία, με σκοπό, σταδιακά, να προωθηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκε ότι, οι έξι μεταφερόμενοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί όλα τα χρήματα και βιντεοσκοπούνταν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους, με το βιντεοληπτικό υλικό να αποστέλλεται στις οικογένειές τους ώστε, οι δράστες, εκβιαστικά, να αποσπάσουν κι άλλα χρήματα.

Μετά την αστυνομική επιχείρηση οι παθόντες απελευθερώθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.