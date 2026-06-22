Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος οδηγός που έτρεχε με 195 χλμ/ώρα

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ένας 19χρονος.

Ο νεαρός οδηγούσε ΙΧ κινούμενος με 195 χλμ/ώρα αντί για 90 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.