Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 13χρονη που οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο – Χειροπέδες και στη μητέρα της
Σχηματίστηκε δικογραφία
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (26.09), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μία13χρονη καθώς εντοπίσθηκε να επιβαίνει σε δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο.
Όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης η ανήλικη το είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή.
Παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
