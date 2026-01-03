Θεσσαλονίκη: Σε απεργία από τις 7/1 οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών

Σε επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία προχωρούν από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης Άγγελος Δερετζής, στο πλαίσιο κινητοποίησης στη Λαϊκή Αγορά Ξηροκρήνης, όπου προσκλήθηκαν για ενημέρωση εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Κατεβαίνουμε από Τετάρτη σε απεργία, σε όλη η Ελλάδα και αν δεν βρούμε κάποια λύση κλιμακώνουμε από Πέμπτη και κλείνουμε τις Λαχαναγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -τις δύο μεγάλες λαχαναγορές, από όπου γίνεται η τροφοδοσία σε όλα τα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, μανάβικα», δήλωσε ο κ. Δερετζής.

«Τα προβλήματα όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών είναι τα τεκμαρτά για τους επαγγελματίες γιατί δε δουλεύουμε όλο το χρόνο και μας φορολογούν για όλο το χρόνο […] Η πρόταση μας είναι να μειωθεί το τεκμαρτό όσον αφορά τους επαγγελματίες και να παραμείνει χειρόγραφο το δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών», διευκρίνισε ο κ. Δερετζής.

Σημείωσε ακόμη ότι «δε θέλουμε καμία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, καθώς οι λαϊκές αγορές ανέκαθεν ήταν σύμμαχος των εκάστοτε κυβερνήσεων», όμως, «εδώ και δύο μήνες προσπαθούμε είτε με βουλευτές είτε με παρεμβάσεις να βρεθούμε στο υπουργείο Οικονομικών και απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα».

Στο πλευρό των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών τάχθηκαν με δηλώσεις τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, και ο ανεξάρτητος (ως εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας) Μιχάλης Χουρδάκης.