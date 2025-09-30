Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα λαθραίων ποτών – Η “κατσίκα”, η “κονσέρβα” και τα αρχηγικά μέλη

Λαθραία ποτά και τσιγάρα, εκατοντάδες κιλά φυτοφαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας, ακόμη και drones που προορίζονταν για πολεμική χρήση, έφερνε παράνομα στην χώρα με μίνι bus κύκλωμα από την Ουκρανία.

Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 3 ακόμη. Τα λαθραία φυτοφάρμακα διανέμονταν σε καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων και τα ποτά σε διάφορα καταστήματα. Είχαν μάλιστα και συνθηματικά για τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία πουλούσαν έναντι 10 ευρώ την φιάλη και τα ανέφεραν ως «κατσίκα» ή «κονσέρβα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικό ρόλο στο κύκλωμα των λαθραίων είχε ένας 37χρονος Έλληνας που ήταν ο ιδιοκτήτης του mini bus και ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου, καθώς και 48χρονος οδηγός του οχήματος.

Ο 25χρονος γιος του «αρχηγού» που διαφεύγει την σύλληψη, αναλάμβανε να παραδίδει στους «πελάτες» τα παράνομα φορτία, ενώ είχε την υψηλή εποπτεία των παράνομων δεμάτων και την φύλαξη τους.

Η δράση της σπείρας είχε ξεκινήσει από το 2012. Σύμφωνα με την έρευνας των αστυνομικών του τμήματος δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, τα μέλη της σπείρας είχαν καταφέρει να αναπτύξουν σχέσεις με άτομα των ελεγκτικών αρχών στα Ουκρανο – Ρουμανικά σύνορα τους οποίους δωροδοκούσαν και περνούσαν το παράνομο φορτίο κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα, στάθμευαν το λεωφορείο σε συγκεκριμένο πάντα σημείο στην Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης.

Έκρυβαν τα λαθραία σε διάφορες «καβάτζες», όπως κοντέινερ, εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και σε αφαιρούμενες μπαγαζιέρες λεωφορείων. Από εκεί τα λαθραία έφταναν στην Αθήνα με λεωφορείο σε τουριστικό γραφείο που διατηρούσαν δυο από τους συλληφθέντες στην οδό Ψαρών. Το Ελληνικό κράτος υπολογίζεται πως έχασε περισσότερες από 150 χιλιάδες ευρώ από την μη καταβολή φόρων και δασμών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 498 φιάλες αλκοόλ, 165 λίτρα φυτοφαρμάκων, δυο καραμπίνες, τέσσερα FPV DRONES, δυο πιστόλια κρότου, ένα πιστόλι- στυλό και εννέα μαχαίρια.