Θεσσαλονίκη: Κλείνουν τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω συγκέντρωσης για τον Ζακ Κωστόπουλο

Στη Θεσσαλονίκη, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί αύριο το απόγευμα λόγω συγκέντρωσης για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείσουν από τις 18:00, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση σε αυτούς. Η λειτουργία των υπολοίπων σταθμών θα συνεχιστεί κανονικά.

Η ανακοίνωση της THEMA:

“Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9, στις 18.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά”.

