Θεσσαλονίκη: Η γιαγιά που ταΐζει ένα περιστέρι στο μπαλκόνι του σπιτιού της και συγκινεί – Δείτε το βίντεο

Η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη έγινε viral και άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Καθισμένη στο μικρό της μπαλκόνι, στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, έχει για συντροφιά ένα περιστέρι που πλησίασε κοντά της.

Με στοχαστικό βλέμμα και μια κίνηση τρυφερότητας, το ταΐζει, χαρίζοντας μια σκηνή που μοιάζει περισσότερο με πίνακα ζωγραφικής παρά με στιγμιότυπο της καθημερινότητας.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε σε κοινωνικό δίκτυο, γρήγορα συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια. Οι περισσότεροι χρήστες στάθηκαν στην αίσθηση μοναξιάς που αποπνέει η σκηνή, με λόγια γεμάτα συγκίνηση: «Τελικά όλοι μόνοι βαδίζουμε προς το τέλος… απλώς πού και πού μας κρατάνε το χέρι όσοι αγαπάμε για να γίνει η διαδρομή πιο υποφερτή…», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλοι, πάλι, είδαν τη στιγμή πιο διαφορετικά: «Μπορεί να μην είναι μόνη. Ο σύζυγος να βλέπει τηλεόραση… Η ίδια διαλέγει το μπαλκονάκι της».

Όπως και να έχει, η εικόνα της γιαγιάς με το περιστέρι δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Μέσα σε μια πόλη που σφύζει από ζωή, ένα μικρό στιγμιότυπο μας θυμίζει ότι η τρυφερότητα μπορεί να κρύβεται στις πιο απλές και σιωπηλές στιγμές.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: