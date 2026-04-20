Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου – Με εγκαύματα στο πρόσωπο ένας 50χρονος
Η κατάσταση της υγείας του
Με εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 50χρονος,μετά από εργατικό ατύχημα, γύρω στη 1 το μεσημέρι σε εταιρεία, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου.
Στο σημείο μετέβησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.
Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω φροντίδα.
