Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και αγροτών – Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί, τρακτέρ έκανε επικίνδυνους ελιγμούς δίπλα σε αστυνομικούς (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) όταν αγρότες προσπάθησαν να στήσουν μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

Οι παραγωγοί συνάντησαν σθεναρή αντίσταση από τα ΜΑΤ που είχαν στήσει κλούβες για να τους εμποδίσουν να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες προσπάθησαν να παρακάμψουν το μπλόκο της αστυνομίας μέσα από την γεωργική σχολή προσπάθησαν και να βγουν στο δρόμο ώστε να κάνουν τον αποκλεισμό τους ρίχνοντας μάλιστα κάτω έναν αστυνομικό.

Ακολούθησαν σκηνές χάους για λίγα λεπτά, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικοί, προτάσσοντας τις ασπίδες τους και χρησιμοποιώντας χημικά, εμπόδισαν τους αγρότες να συνεχίσουν, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί. Ταυτόχρονα, τρακτέρ προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Μάλιστα, ακούγεται ένας από τους συγκεντρωμένους να φωνάζει: «Πάτα τον, τον π@@η!».

Οι αγρότες επέμειναν, ζητώντας να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ένα ασθενοφόρο και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν εντάσεις, ωστόσο οι Αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι.

Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα και η κατάσταση προς στιγμήν ήταν εκτός ελέγχου ενώ, εν μέσω έντασης, ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ. Την ίδια ώρα σε συμπαράστασή τους έφθασαν με πανό και φοιτητές της γεωπονικής που θέλησαν να ενισχύσουν το δυναμικό μπλόκο.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν προς την αερογέφυρα Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Αποκλείστηκε ο κόμβος Κερδυλλίων επί της Εγνατίας οδού

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ στη Βοιωτία

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί περίπου στις 11:40, στο 90ο χιλιόμετρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στη Βοιωτία, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω συγκέντρωσης αγροτών και στάθμευσης τρακτέρ επί του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για το ρεύμα πορείας προς Λαμία, από το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας) έως το 101ο χιλιόμετρο (κόμβος Στρατοπέδου) και για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από το 107ο χιλιόμετρο (κόμβος Ακραιφνίου) έως το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας).

Λαμία: Αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Εθνική Οδό στο ύψος της Θήβας

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.