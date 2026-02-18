Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ – Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το αυτόφωρο οι 38 νεαροί που συνελήφθησαν κατά την μεταμεσονύχτια αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης – όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν – ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή (20/2), λόγω απουσίας μαρτύρων – αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Όλοι δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς άτομα για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

Το χρονικό

Όπως έγραφε το DEBATER, η επιχείρηση έγινε τα ξημερώματα μετά από κάλεσμα των πρυτανικών αρχών, οι οποίες ανέφεραν πως ήταν προγραμματισμένη προβολή ταινίας μέσα στο ΑΠΘ αλλά μετά την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες παρέμεναν στους χώρους του πανεπιστημίου και δεν έφυγαν.

Υπενθυμίζεται πως μετά τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ και από τα οποία προέκυψαν 300 προσαγωγές και ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις μέσα στο πανεπιστήμιο, μετά τις 22:00.