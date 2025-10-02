Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα με τα χρώματα της Παλαιστίνης έξω από το ΥΜΑΘ – Έκαψαν τις σημαίες των Ισραήλ, ΗΠΑ

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν διαδηλωτές το βράδυ της Πέμπτης 2/10 για την Παλαιστίνη και την «αρπαγή» μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το ΥΜΑΘ όπου άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, νωρίτερα είχαν κάψει σημαίες τόσο του Ισραήλ όσο και των ΗΠΑ έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ επί της οδού Τσιμισκή.