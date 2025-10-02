Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα με τα χρώματα της Παλαιστίνης έξω από το ΥΜΑΘ – Έκαψαν τις σημαίες των Ισραήλ, ΗΠΑ

Οι εικόνες από το σημείο

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα με τα χρώματα της Παλαιστίνης έξω από το ΥΜΑΘ – Έκαψαν τις σημαίες των Ισραήλ, ΗΠΑ
DEBATER NEWSROOM

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν διαδηλωτές το βράδυ της Πέμπτης 2/10 για την Παλαιστίνη και την «αρπαγή» μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το ΥΜΑΘ όπου άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της Παλαιστίνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, νωρίτερα είχαν κάψει σημαίες τόσο του Ισραήλ όσο και των ΗΠΑ έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ επί της οδού Τσιμισκή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ