Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου (Βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (07.03), όταν άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία, της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, οι δράστες έριξαν συνολικά επτά μολότοφ στον χώρο του σχολείου, από τις οποίες οι έξι εξερράγησαν. Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα.

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.