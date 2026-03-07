Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου (Βίντεο)

Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (07.03), όταν άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία, της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, οι δράστες έριξαν συνολικά επτά μολότοφ στον χώρο του σχολείου, από τις οποίες οι έξι εξερράγησαν. Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ