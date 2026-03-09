Θεσσαλονίκη: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε μία γυναίκα και την κόρη της – Ανέβηκαν σε καπό ΙΧ για να σωθούν

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με επίθεση αδέσποτου σκύλου σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων που ζήτησαν παρέμβαση της δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα, η αγέλη των αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε μία μητέρα που περπατούσε με την κόρη της στην Τούμπα με την γυναίκα να ανεβαίνει στο καπό αυτοκινήτου για να γλυτώσει. Μάλιστα, η άτυχη γυναίκα έπεσε από το καπό, τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.\

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν επέστρεφε σπίτι με την κόρη της, όπως καταγγέλλει η μητέρα. Τότε πέντε αδέσποτα σκυλιά βγήκαν από ένα εγκαταλελειμμένο, περιφραγμένο οικόπεδο κοντά στην οικία της και τους επιτέθηκαν.

«Ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουνε. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου”, “θα είναι χειρότερα τα πράγματα”. Κάποια στιγμή, βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί, λέω “εντάξει”, λέω, “ηρέμησε κορίτσι μου” λέω, “έχει φράχτη”. Ο φράχτης όμως ήτανε κομμένος. Και τα σκυλιά πέρασαν από ‘κει, κατευθύνθηκαν καταπάνω μας», είπε στο MEGA.

«Η κόρη μου εκείνη την ώρα που είδε τα σκυλιά, άρχισε να τρέχει. Ερχόντουσαν καταπάνω μου. Την ώρα που πήγα να ανέβω στο αυτοκίνητο έπεσα κάτω, με το πέσιμό μου αυτά τρόμαξαν και λίγο απομακρύνθηκαν, αλλά μετά από λίγο ξαναήρθαν κατά πάνω μου».

«Εκείνη την ώρα, αν δεν ήταν η κόρη μου να γυρίσει πίσω, θα με είχαν κατασπαράξει. Γύρισε πίσω το παιδί. Τα έδιωξε το παιδί να με σώσει».