ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος οδηγός έτρεχε με 171 χλμ. στην ΠΑΘΕ – Πιάστηκε στη «φάκα» του ραντάρ

Το όριο ήταν 80 χλμ.

Θεσσαλονίκη: 24χρονος οδηγός έτρεχε με 171 χλμ. στην ΠΑΘΕ – Πιάστηκε στη «φάκα» του ραντάρ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:13

Στη σύλληψη 24χρονου ημεδαπού που οδηγούσε επικίνδυνα στην ΠΑΘΕ Αθηνών – Θεσσαλονίκης προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.

