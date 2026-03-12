Θεοδωρικάκος για επιπλέον μέτρα κατά της αισχροκέρδειας: “Αν χρειαστεί θα το εξετάσουμε, εξαιρετικά αυστηρό μέτρο το πλαφόν”

Στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και ορισμένα προϊόντα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Συγκρίνεις το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν: πόσο το αγόρασε η επιχείρηση και πόσο το πουλάει. Το ποσοστό κέρδους που είχε το 2025 δεν θα μπορεί τώρα να το υπερβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά αυστηρό μέτρο».

Όσον αφορά τους ελέγχους που κάνει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή διεμήνυσε ότι «δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει».

Ακόμη, δεν απέκλεισε την πιθανότητα για επιπλέον μέτρα, εφόσον η κατάσταση με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή συνεχιστεί για πολύ καιρό: «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση και αναλόγως θα εξετάσουμε αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα».

Χαρακτήρισε, ακόμα, την τρέχουσα συγκυρία «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις και για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, υπογράμμισε το σχετικό ζήτημα βρίσκεται σε επίπεδο πρωθυπουργού και ενδέχεται να συζητηθούν σε εκδήλωση τη Δευτέρα.