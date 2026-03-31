Θαυμαστές αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα: “Δεν θα την ξεχάσουμε – Τόλμησε κι έγινε παράδειγμα για τις γυναίκες”

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί της Τρίτης 31/1 στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης Αθηνών, για να αποτίσει φορο τιμής στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και κόσμος που τη θαύμαζε τόσο για τα τραγούδια της όσο και για την πορεία της ζωής της λένε με το δικό τους τρόπο το τελευταίο αντίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:00 έως τις 13:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00.

Θαυμάστρια της Μαρινέλλας μίλησε στο DEBATER και τόνισε πως “δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ”.

“Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να την τιμήσω. Δεν είχα ποτέ την τύχη να τη δω από κοντά, αλλά την ένιωθα κοντά μου. Στήριζε με τον τρόπο της τις γυναίκες. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια έκανε αυτό που λίγοι μπορούσαν. Τόλμησε και τολμήσαμε κι εμείς κάποια πράγματα με παράδειγμα τη Μαρινέλλα. Πήραμε δύναμη από τη Μαρινέλλα και συνεχίζουμε. Τη θαύμαζα γιατί μέχρι τελευταία έκανε αυτό που ένιωθε. Ποιος να κρίνει ποιον; Να είναι αναπαυμένη, καλό παράδεισο να έχει” είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή της σε στενό οικογενειακό κύκλο.